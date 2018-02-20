В Совфеде назвали «ложью» заявление США о наращивании военных сил России в Черном море

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море, являются «прямой ложью», передает РИА «Новости».

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что США наращивают военное присутствие в Черном море, чтобы противостоять силам России в регионе.

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«В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России — и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря. Это все прямая ложь, попытки отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия США», — сказал Серебренников.

Ранее сообщалось, что второй ракетный эсминец США вошел в Черное море.