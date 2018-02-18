Черноморский флот провел артиллерийские стрельбы

Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев сообщил о проведении в море артиллерийских стрельб ракетными катерами «Набережные Челны» и «Ивановец», передает «Интерфакс».

«В соответствии с планом боевой подготовки ракетные катера Черноморского флота «Набережные Челны» и «Ивановец» выполнили практические артиллерийские стрельбы в море», — сказал он.

Он отметил, что экипажи катеров провели стрельбы по воздушной цели, после чего открыли огонь по буксируемому щиту, имитирующему морскую цель, во время отработки элементов морского боя.