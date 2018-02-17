В России разработают дрон массой в три центнера

Стенд «Вертолеты России» на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в... Сергей Бобылев/ТАСС

«Вертолеты России» разрабатывают беспилотник массой 300 кг и способный нести 70 кг полезной нагрузки, передает «Интерфакс».

Отмечается, что уже проведены комплексные исследования и определен облик нового беспилотного вертолета.

Летные испытания опытного образца беспилотника и мобильного пункта управления должны быть завершены к концу января 2019 года.

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Стоимость научно-исследовательских работ составит почти 395 млн рублей.

Новый беспилотник должен соответствовать следующим летно-техническим характеристикам: максимальный взлетный вес — 300 кг (при массе целевой нагрузки до 70 кг), продолжительность полета — 6 часов, радиус действия- - 150 км, скорость полета — 180 км/ч.