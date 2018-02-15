Пентагон назвал угрозой связи России с тремя странами Латинской Америки
Связи России с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой могут представлять «критическую угрозу» для США, заявил глава южного командования ВС США адмирал Курт Тидд, передает РИА «Новости».
«Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров», — сказал Тидд.
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Он подчеркнул, что расширяющееся присутствие России в портах этих трех стран дает российской стороне возможность собирать разведывательную информацию.
Ранее посол Венесуэлы в России заявил, что США хотят, чтобы выборы в Венесуэле выглядели нелегитимными.