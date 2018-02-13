Белый дом запросил $1,8 млрд на строительство ПРО в Восточной Европе

С целью строительства 37 систем противоракетной обороны в Румынии и Польше руководству США был направлен запрос о предоставлении $1,8 млрд, заявил директор по операциям Агентства по ПРО Гэри Пэннетт, передает РИА «Новости».

«В рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год мы запросили 1,8 миллиарда долларов на системы «Иджис» BMD. Агентство по ПРО будет обеспечивать 37 систем «Иджис» SM-3 на объектах в Румынии и Польше, а также на кораблях вдоль соответствующих побережий», — сказал Пэннетт.

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Об этом он заявил в ходе специального брифинга в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросил более $680 млрд из бюджета на военные расходы.