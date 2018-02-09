Пентагон отверг обвинения в разрушении российского моста в Сирии

Пентагон назвал «абсолютно не соответствующими действительности» сообщения о вине США в разрушении моста, наведенного российскими военными через реку Евфрат на востоке Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

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«Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — заявил он.

Ранее сообщалось, что наведенный российскими военными мост через Евфрат был разрушен из-за повышения уровня воды в реке.

В Минобороны заявили, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США».