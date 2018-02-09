Небензя: коалиция США находится в Сирии незаконно

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возглавляемая США коалиция по борьбе с террористами в Сирии находится на территории страны незаконно, передает «Интерфакс».

«Я (на закрытых консультациях СБ ООН — «Газета.Ru») попросил их помнить, что они находятся в Сирии незаконно. Их никто туда не приглашал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки. Противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом на земле с сирийской стороны, является преступлением», — сказал Небензя.

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Ранее Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию о ракетных ударах коалиции в Сирии.

Также ранее сообщалось, что в результате удара коалиции погибли более 100 сирийских военных.