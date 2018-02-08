Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе коалиции в Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с «Исламским государством» заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии, передает РИА «Новости» заявление официального представителя Пентагона Даны Уайт.

«Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим, на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель», — сказала Уайт.

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По ее словам, связь с военными России поддерживалась и во время, а также после атаки сил коалиции.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция уничтожила 100 сирийских военных.