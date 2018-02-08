Сирия назвала «военным преступлением» атаку коалиции США

Министерство иностранных дел Сирии назвало «военным преступлением» атаку, которую совершили коалиционные вооруженные силы во главе с США на востоке страны, сообщает SANA.

«Мы требуем, чтобы международное сообщество осудило эту бойню и заставило коалицию нести ответственность», — цитирует SANA письмо, которое министерство иностранных дел Сирии направило в ООН.

Реклама

Также в письме содержится требование распустить коалицию.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция уничтожила 100 сирийских военных.