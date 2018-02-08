Коалиция США открыла огонь по просирийским войскам

Возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками в Сирии открыла огонь по проправительственным войскам, передает Reuters.

Сообщается, что причиной атаки стала атака с их стороны на штаб Сирийских демократических сил, где находились также военные коалиции.

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«В целях защиты сил коалиции и союзников, коалиция совершила удары по войскам нападавших с целью отразить акт агрессии против союзников, участвующих в глобальной операции коалиции по борьбе с «Исламским государством», — говорится в заявлении коалиции.

В коалиции подчеркнули, что нападение на штаб демократических сил не было ничем спровоцировано.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в США разрабатывают планы против интересов «Турции, Ирана и, может быть, России» в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.