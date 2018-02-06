Минобороны закупит более 100 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Минобороны России закупит еще 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы министерства Юрия Борисова.

«Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов», — сказал Борисов после совещания в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина.

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Он пояснил, что контракт будет заключен в рамках новой государственной программы вооружения.

«Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки», — добавил Борисов.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат более 100 самолетов и вертолетов в 2018 году.