Госдеп заявил об ответственности России за химатаки в Сирии

Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима» и возложил ответственность на Россию.

Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы встревожены сообщениями о продолжении использования хлорного газа против гражданских лиц близ Саракиба. Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие», — написала она.

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Науэрт добавила, что Россия не выполнила свои обязательства перед сирийским народом.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал направить в Сирию экспертов с целью расследования сообщений о якобы применении химического оружия.