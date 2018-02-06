Румыния потеряла военный подводный дрон в Черном море

Министр обороны Румынии Михай Фифор обратился в военную прокуратуру после потери военного подводного дрона, проводившего исследования в Черном море, передает Agerpres .

«В ходе научных исследований в июне 2017 года в Черном море платформа была потеряна, поиски не принесли результатов. Министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру», — сообщили в ведомстве.

В минобороны уточнили, что речь идет о дроне SECRIS, который был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server.