США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан

США подтверждают перевод войск из Ирака в Афганистан после победы над «Исламским государством», передает РИА «Новости» заявление представителя Пентагона Эрика Пэхона.

«Да, это так, но я не могу говорить о численности и о конкретике изменений», — сказал он.

Реклама

Ранее представитель правительства Ирака подтвердил, что США начали вывод войск из страны.

Уменьшение присутствия американской армии началось после того, как правительство Ирака объявило о «победе» над террористической организацией «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.