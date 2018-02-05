Погибший пилот Су-25 представлен к званию Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу представил к награде погибшего в Сирии летчика Су-25 Романа Филипова, передает РИА «Новости».

«Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили о возможной госнаграде погибшему летчику Су-25.

Российский Су-25 был сбит в Идлибе на севере Сирии.

По данным Минобороны, летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.