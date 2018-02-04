«Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за сбитый Су-25 в Сирии

Террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (ранее — «Джебхат ан-Нусра») взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Reuters.

Днем 3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25. Пилот штурмовика погиб в ходе боя с террористами. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК.

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Ранее российское Минобороны сообщило, что 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» были уничтожены высокоточным ударом в провинции Идлиб.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.