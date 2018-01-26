Глава минобороны Британии предупредил о возможном ударе России с «тысячами жертв»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что может привести к «тысячам и тысячам» жертв, сообщает Telegraph.

В интервью изданию Уильямсон отметил, что Россия изучает критическую инфраструктуру Британии и ее связь с системой энергоснабжения. По его словам, Москва планирует совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».

Ранее сообщалось, что глава британского генштаба Николас Картер предупредил о «враждебных действиях» России.