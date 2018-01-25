Стрелки часов Судного дня перевели вперед

Исполнительный директор издания Bulletin of Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о том, что символические часы Судного дня, указывающие на угрозу ядерной катастрофы, перевели на тридцать секунд вперед.

«Главные ядерные игроки находятся на грани начала новой гонки вооружений, которая будет очень дорогой и увеличит риск несчастных случаев и непонимания. Ядерное оружие по всей планете станет скорее более, чем менее распространенным из-за вложений наций в свой ядерный потенциал», — говорится в тексте сообщения.

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В данный момент стрелки часов Судного дня показывают 23.58.

Ранее сообщалось, что террористы пообещали Америке «джихад в киберпространстве».