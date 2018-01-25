Эрдоган прибыл на границу с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в южную провинцию Хатай, расположенную на границе с Сирией, передает NTV.

Отмечается, что он посетил штаб командования операцией «Оливковая ветвь» и принял рапорты от военачальников.

Главу государства сопровождали заместитель премьер-министра Бекир Боздаг, а также министр обороны Нуреттин Джаникли и командующий сухопутными войсками Яшар Гюлер.

Ранее сообщалось, что Турция обвинила США в нарушении всех обещаний по курдам в Сирии.