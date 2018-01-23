Российский корабль-разведчик заметили у Восточного побережья США

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» был замечен у берегов Северной Каролины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, судно было замечено в международных водах в 160 км от города Уилмингтон. При этом неизвестно, куда направлялся корабль.

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Источники рассказали, что несколько дней назад «Виктор Леонов» покинул Порт-оф-Спейн, столицу карибского государства Тринидад и Тобаго.

Ранее сообщалось, что «Виктор Леонов» прошел вдоль атлантического побережья США.