В США узнали об идеальном оружии России

Издание National Interest назвало зенитный ракетно-пушечный комплекс России «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников.

В частности, отмечается, что аналогов данному комплексу нет на вооружении у США, так как американские Сухопутные войска рассчитывают на устранение всех угроз с воздуха при помощи авиации.

«Панцирь-С» выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО и отвечает за противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам.