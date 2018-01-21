Франция выступила с призывом к Турции после начала военной операции

Франция призвала Турцию действовать сдержанно в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после телефонных переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Reuters.

«Франция призывает турецкие власти действовать сдержанно в сложном контексте, в то время как гуманитарная ситуация ухудшается в нескольких регионах Сирии в результате военных действий Дамаска и его союзников», – заявил Ле Дриан.

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Он также сказал, что Франция осуждает неизбирательные бомбардировки сирийских военных в провинции Идлиб, и призвал немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи в восточную Гуту, где 400 тыс. человек находятся «в критическом состоянии».

Он подтвердил, что Франция созовет экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии.