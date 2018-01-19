Оборудование для С-400 пострадало от шторма на пути в Китай

Часть вспомогательного оборудования для комплексов С-400 «Триумф» была повреждена в результате шторма. К настоящему моменту перевозившее технику судно вернулось в порт Усть-Луга, заявила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева, передает РИА «Новости».

«В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область) вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена», — сказала Воробьева.

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По ее словам, судно вернулось в порт отправки, в настоящий момент ведется оценка пострадавшего имущества.

«По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее», — добавила представитель ФСВТС.

Ранее СМИ сообщали, что Россия начала поставки комплексов С-400 в Китай.