Оборудование для С-400 пострадало от шторма на пути в Китай
Часть вспомогательного оборудования для комплексов С-400 «Триумф» была повреждена в результате шторма. К настоящему моменту перевозившее технику судно вернулось в порт Усть-Луга, заявила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева, передает РИА «Новости».
«В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область) вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена», — сказала Воробьева.
По ее словам, судно вернулось в порт отправки, в настоящий момент ведется оценка пострадавшего имущества.
«По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее», — добавила представитель ФСВТС.
Ранее СМИ сообщали, что Россия начала поставки комплексов С-400 в Китай.