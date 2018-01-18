Пентагон опроверг сообщения о создании новых сил в Сирии

Министерство обороны США опровергло сообщения о создании «сил безопасности границы» в Сирии. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы «Исламское государство» не могло появиться в освобожденных и неконтролируемых районах. Это не новая «армия» или «пограничные силы», — говорится в заявлении.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США не консультировались с альянсом по поводу создания «сил безопасности границы» в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.