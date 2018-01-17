Песков прокомментировал тему легализации ЧВК

Тема легализации частных военных компаний (ЧВК) не относится к вопросам Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Какая-то позиция отсутствует, Кремль не инициировал подобный законопроект. Поэтому мне неизвестно о том, что такой законопроект существует», — заявил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к идее законодательной легализации ЧВК.

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Говоря о признании деятельности ЧВК в третьих странах, пресс-секретарь президента отметил: «Это не вопрос Кремля и не вопрос, который относится к прерогативам Кремля».

Ранее первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в Госдуму внесут проект закона, который легализует деятельность ЧВК.