Британские истребители поднялись на перехват российских самолетов

Министерство обороны Великобритании направляло два истребителя Typhoon для перехвата российских самолетов вблизи воздушного пространства Великобритании, передает Sky News.

В ведомстве сообщили, что истребители вылетели из базы в Лоссимуте.

«Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем дать дополнительной информации», — сообщили в ведомстве.

Ранее британский истребитель поднялся на перехват российских Ту-22 над Черным морем.