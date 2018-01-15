Израиль заявил об уничтожении туннеля ХАМАС

Министерство обороны Израиля заявило об уничтожении туннеля длиной около 1,5 км, протянувшегося из Газы под территорией Израиля до Египта, сообщает CNN.

По словам представителя военного ведомства подполковника Джонатана Конрикуса, для этого была осуществлена необходимая координация с египетскими властями.

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Израиль сначала назвал объект террористической инфраструктурой, а затем сообщил репортерам, что это был туннель.

Власти страны обвиняют в строительстве объекта ХАМАС и утверждают, что это исламистское движение ответственно за все действия, предпринимаемые из Газы.

Ранее сообщалось, что чиновник ХАМАС пострадал при взрыве автомобиля в Ливане.