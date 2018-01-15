Турция осуждает планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

Турция осуждает планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии и решительно настроена на устранение любых угроз своей нацбезопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкого МИД.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая армия в течение ближайшей недели может начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG – вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.

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«Продолжение США сотрудничества с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», – говорится в заявлении МИД.

В документе также отмечается, что коалиция не консультировалась с Турцией по поводу создания новой группировки.

Ранее издание Defense Post сообщило, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» приступила к созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.