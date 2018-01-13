ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400

Второй в Крыму дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Севастополе, сообщает «Интерфакс».

«С сегодняшнего дня вся группировка противоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400», — сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Реклама

Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

Ранее в Кремле прокомментировали размещении в Крыму С-400.