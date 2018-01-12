Напавших на базу Хмеймим диверсантов уничтожили высокоточным боеприпасом

Диверсионная группа, обстрелявшая базу Хмеймим 31 декабря, была ликвидирована российским спецназом в рамках специальной операции в Сирии, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

«На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — сообщили в министерстве.

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Отмечается, что для уничтожения диверсантов были задействованы «все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии».

Ранее сообщалось, что на Украине открестились от обвинений в атаке на базу Хмеймим.