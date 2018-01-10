В Госдуме объяснили усиление дивизиона С-400 в Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик объяснил, что севастопольский дивизион С-400 в Крыму создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал сообщение о том, что новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

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«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — сказал Белик.

По его словам, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 — это предупредительный сигнал украинским разработчикам ракетного оружия.

«Чтобы там не испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — добавил Белик.

По данным Минобороны новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе.

Ранее источник рассказал о развертывании дивизиона С-400 на границе с Украиной.