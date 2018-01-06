Минобороны: российские Су-30 не нарушали границу при полете над Балтикой
Экипажи российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря проводили плановые учебные полеты над Балтийским морем и не нарушали границ других государств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время полета самолеты НАТО F-15 приблизились к Су-30 на безопасное расстояние, «после чего поменяли курс и удалились».
РанееПентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30.