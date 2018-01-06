«Грузинский легион» покинул бригаду ВСУ и пообещал рассказать о незаконных приказах

«Грузинский национальный легион» в своем фейсбуке сообщил о выходе из состава 54-й бригады ВСУ в связи с незаконными действиями командования.

«20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни», — говорится в тексте сообщения.

В легионе также сообщили, что руководством бригады предпринимались попытки депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые могли «рассказать правду о незаконных приказах».