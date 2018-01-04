При обстреле базы Хмеймим в Сирии погибли двое военных

Минобороны России сообщило, что двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома «Хмеймим» в Сирии 31 декабря, передает РИА «Новости».

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории».

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии в результате обстрела исламистов уничтожены семь российских самолетов.