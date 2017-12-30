Госдеп призвал Россию заставить власти Сирии прекратить «варварские атаки»

США призывают России повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили «варварские атаки» против собственного населения. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Мы повторяем наш призыв к России исполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим [президента Сирии Башара] Асада прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии», — говорится в сообщении.

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В Госдепе также заявили, что сирийские власти должны обеспечить проведение медицинской эвакуации в осажденных районах, а также не мешать поставкам гуманитарной помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плотного сотрудничества России и США по Сирии не было никогда.