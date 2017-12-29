Сирийские СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ вертолетами США

Военные вертолеты США эвакуировали лидеров террористической группировки «Исламское государство» из сирийской провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Эль-Хасака, которая расположена на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

По их данным, минувшей ночью несколько вертолетов пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

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Отмечается, что на борту вертолетов находились командиры ИГ, которые бежали к Сирийским демократическим силам, поддерживаемым США.

В ноябре в Минобороны России заявили, что США прикрывают отряды ИГ, имитируя борьбу с терроризмом. В свою очередь российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что американские инструкторы в Сирии создают «Новую сирийскую армию», в которую входят террористы из разгромленных группировок.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.