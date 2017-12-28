В России разрабатывается комплекс по уничтожению беспилотников

В России разрабатывается новый зенитный ракетный артиллерийский комплекс по уничтожению тактических беспилотных летательных аппаратов. Об этом в интервью «Известиям» заявил командующий войсковой ПВО ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолётов тактической авиации, вертолётов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей», — сказал Леонов.

По его словам, новый комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов придет на смену комплексам «Шилка».