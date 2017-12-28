В Госдуме прокомментировали обмен пленными между Киевом и ДНР с ЛНР

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, комментируя обмен пленными в Донбассе, выразил надежду на то, что дальнейшей эскалации конфликта не будет. Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что наконец созрели наши украинские партнеры к такому жесту доброй воли перед Новым годом — вернуть в семьи тех, кого захватили в ходе гражданского столкновения в Донбассе. Хочется надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого конфликта. Хочется верить в лучшее», — сказал Морозов.

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Депутат не исключил, что «это связано косвенно с историей по поводу возвращения наших военнослужащих в мониторинговую группу».

«Они были вынуждены ее покинуть из-за того, что им не давали определённую свободу действий. Но их присутствие важно и для Европы, и для Киева, поэтому, возможно, было условие освобождения захваченных военнослужащих в обмен на возврат наших офицеров в группу», — заявил Морозов.

Ранее сообщалось, что Киев обменялся пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.