Киев и ЛНР завершили обмен пленными

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Глава группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила об окончании процесса обмена пленными с Киевом, передает РИА «Новости».

«Нам отдали 75 человек», — сказала она.

Процедура под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста проходит на территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. Ожидается, что Киев передаст ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республике 306 человек в обмен на 74.

Ранее сообщалось, что в Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом.