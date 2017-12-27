Глава Генштаба России рассказал, кто обучал главарей отрядов ИГ в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что во главе формирований террористической группировки «Исламское государство» в Сирии находились командиры, обученные инструкторами из стран Ближнего Востока и Запада.

По его словам, с началом событий в Сирии Генштаб отслеживал обстановку и знал особенности тактики действий этих бандформирований. Он отметил, что кроме террористических действий они применяют и тактические приемы.

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«Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии», — сказал Герасимов в интервью kp.ru.

Кроме того, генерал рассказал, что за время боевых действий террористы захватили большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий.

«Одних только танков и бронемашин у них на вооружении было до 1,5 тысячи. Плюс где-то 1,2 тысячи орудий и минометов. Это фактически была регулярная армия», — подчеркнул Герасимов.

Ранее Валерий Герасимов обвинил коалицию США в нежелании уничтожить ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.