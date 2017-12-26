«Ъ»: главу «Воентелекома» задержали по делу о хищении при поставках спецтехники Минобороны

Правоохранительные органы задержали главу АО «Воентелеком» Александра Давыдова по подозрению в хищении около полумиллиарда руб. в ходе реализации госконтрактов с Министерством обороны России на поставку радиоэлектроники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что накануне сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России и оперативники ФСБ провели на работе и в автомобиле 36-летнего Давыдова обыски.

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«После этого господину Давыдову предъявили постановление о задержании на 48 часов в качестве подозреваемого и отвезли его в здание ГВСУ на допрос. Все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России), возбужденного еще в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры (ГВП)», — говорится в публикации.

В начале декабря в рамках расследования этого дела были задержаны первый заместитель гендиректора АО «Воентелеком» Олег Савицкий и финансовый директор компании Евгений Жилков.

В военном следственном управлении СК и Генпрокуратуре выяснили, что топ-менеджеры «Воентелекома», с 2013 года заключая с Минобороны контракты, в том числе в рамках программы импортозамещения на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции.

В апреле 2015 года бывший глава «Воентелекома» Николай Тамодин получил шесть лет тюрьмы за крупное мошенничество.