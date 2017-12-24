В МИД КНДР назвали «актом войны» новые санкции СБ ООН

Северная Корея отвергает новые санкции Совета Безопасности ООН как «акт войны», сообщили в министерстве иностранных дел КНДР, передает Reuters.

«Мы продолжим укреплять наши оборонительную ядерную систему сдерживания, направленную на фундаментальное уничтожение ядерных угроз, шантажа и враждебных шагов со стороны США путем установления практического баланса сил», — говорится в тексте сообщения.

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Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что США находятся «в окончательном ужасе перед великим историческим завершением запуска государственных ядерных сил».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к революционному наступлению на антисоциалистические явления.