Офицеры из СЦКК вернулись в Россию

Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись на родину, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что группа российских военных в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка и в скором времени вернется в Москву.

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Также сообщается, что накануне офицеры не смогли попасть из самопровозглашенной Донецкой народной республики на территорию, подконтрольную Украине.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выразил сожаление по поводу отзыва российских наблюдателей из Донбасса.