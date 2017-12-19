Российские и украинские наблюдатели покинули Донбасс

Все российские и украинские офицеры из Cовместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) пересекли линию соприкосновения в Донбассе, покинув территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«Офицеры ВСУ, находящиеся в составе наблюдательных групп СЦКК на территории республики, выехали на территорию, подконтрольную Киеву. Представители ВС России в СЦКК покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения. Хотелось бы отметить, что выход офицеров России был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца», — сказал Якубов.

Ранее ДНР сообщила о гарантиях Киева по безопасности российских офицеров-наблюдателей.