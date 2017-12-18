Косачев назвал новую стратегию нацбезопасности США «угрозой всему миру»
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что новая стратегия национальной безопасности США угрожает всему миру. Об этом он написал в фейсбуке.
Сенатор отметил, что обвинения в адрес России в создании нестабильности в Евразии были ожидаемы, так как для США стабильность — это контроль и «диктатура».
«Вкупе с обещанием в этой связи усилить восточный фланг НАТО не остается сомнений в том, что США готовятся нарушить (а точнее - обосновать то, что уже делается де факто) ограничения на размещение существенных вооруженных сил на Востоке Европы. А если вспомнить откровенно слабо обоснованные обвинения в адрес России в якобы нарушении договора по РСМД, чтобы развязать самим себе руки в отношении этого договора, картина выглядит весьма тревожной», — заявил Косачев.
Ранее сообщалось, что США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой ядерное оружие России названо «самой значимой угрозой».