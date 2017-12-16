В Госдуме подтвердили наличие способных достичь США ракет у КНДР

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев заявил, что баллистические ракеты Северной Кореи «совершенно спокойно» могут достичь территории США, передает «Интерфакс».

Тайсаев возглавляет «группу дружбы» с парламентом КНДР.

«Есть температурные режимы, которые надо пройти, чтобы (баллистические ракеты) смогли попасть в точку, куда их направляют. И чтобы ракета не сгорела в плотных слоях атмосферы. Они все эти вопросы давно решили. Американцы считают, что у них этого нет. У них все давно есть», — заявил депутат.

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Он заявил, что целью последнего визита представителей Госдумы в КНДР было — «избежание военного конфликта, который сейчас назревает».

По его словам, «многие этого не ощущают».

Депутат добавил, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта вокруг Корейского полуострова.

В ноябре в КНДР заявили об успешном испытании способной достичь «всей территории» США ракеты.