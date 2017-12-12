Трамп: удары США по Сирии были законными мерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Сирии были «законными мерами». Об этом он заявил в письме, направленном в конгресс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По его словам, вооруженные силы США, которые участвуют в кампании по борьбе с «Исламским государством» в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам.

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«Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании», — указано в письме Трампа.

В апреле Трамп лично связался с командующим эсминцем Porter, с которого был осуществлен ракетный удар американских ВС по авиабазе Шайрат в Сирии, чтобы сказать слова благодарности.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.