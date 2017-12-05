СМИ: взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан-Хуан» был сильнее 100 кг тротила

ВМС Аргентины провели в зоне поисков пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» пробный взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и выяснили, что взрыв при исчезновении подлодки был сильнее, сообщает телеканал Todo Noticias.

Отмечается, что специалисты из аргентинского минобороны осуществили взрыв в 100 кг тротила на глубине в 40 м, чтобы сравнить звук от этого взрыва с зарегистрированным ранее в районе исчезновения подлодки.

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По данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выбранная точка совпадает с местом, где было зафиксировано «мощное явление, сообразное взрыву».

Ранее специалисты определили два возможных места нахождения пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан».