Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили ответ на ракетный запуск КНДР

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили по телефону возможный ответ на тест межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Оба лидера подчеркнули серьезную угрозу, которую КНДР представляет не только для США и Республики Корея, но и для всего мира», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в СБ ООН проведут экстренное заседание из-за очередного ракетного запуска Северной Кореи.

Также сообщалось, что Мун Чжэ Ин призвал КНДР сесть за стол переговоров.