Иран пообещал увеличить дальность своих ракет в ответ на «угрозы» Европы

Заместитель главы Революционной гвардии Ирана Хоссейн Салами заявил, что страна увеличит дальность своих ракет, если Европа будет ей угрожать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство FARS.

«До сих пор мы чувствовали, что Европа не является угрозой, поэтому мы не увеличили дальность наших ракет. Но если Европа захочет превратиться в угрозу, мы увеличим дальность», — сказал Салами.

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Он отметил, что Иран не увеличивает дальность ракет, составляющую на данный момент две тыс. км. не из-за отсутствия технологий, а из-за следования определенной стратегии.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет вводить новые санкции против Ирана.